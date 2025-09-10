У Вінниці є влучання. Що відомо про наслідки російської атаки (фото та відео) - оновлено

За попередніми даними, це була наймасовіша атака на Україну за чотири місяці

В ході масованої російської атаки ракетами та безпілотниками на Україну вночі та рано вранці у середу, 10 вересня пролунали вибухи у Вінниці. Є влучання у в цивільні промислові обʼєкти.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Інформація про постраждалих не надходила. Міський голова Вінниці підтвердив атаку на обласний центр.

Оновлено 9:25 З'явилися фото однієї з локацій, атакованих РФ. Руйнування суттєві.

Наслідки атаки

Над містом прильоту здіймається дим

Вибито вікна та пошкоджено будівлю

Місце одного з ударів

UPD 08:45. Внаслідок комбінованої атаки з боку армії РФ на Вінниччині є руйнування об'єктів цивільної промислової інфраструктури, сталася пожежа. На жаль, за даними ОВА, є постраждалий, він госпіталізований до лікарні. В області також пошкоджено близько 30 житлових будинків.

Місцеві канали публікують кадри диму, який здіймається над місцем прильоту. Його видно здалеку.

Дим після влучання

Над містом здійнявся дим

Масована атака на Україну 10 вересня — що відомо

Російські окупанти в ніч на 10 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог атакував великою кількістю ударних дронів та крилаті ракети.

За повідомленнями моніторінгових груп, ця атака була наймасовішою за останні чотири місяці. Активно працювала ППО України.

Маршрут ворожих цілей 10 вересня

Вибухи лунали у Львові, Луцьку, Києві, Вінниці, Рівному, на Житомирщині, Хмельниччині та Франківщині. Окрім Вінниці є прильоти у Волочиськ Хмельницької області.

Крім України росіяни атакували територію сусідньої Польщі, куди залетіло чимало безпілотників. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив "численні порушення" повітряного простору країни, по цілях працювали військові. Туск додав, що поінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів.

Як повідомляв "Телеграф", до цього у ніч на 7 вересня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи чули в низці міст, включаючи Київ, Одесу, Кривий Ріг та інші. Також вперше було атаковано будівлю Кабінету міністрів України в Києві. Загинуло четверо людей. Загалом окупанти випустили 810 безпілотників та 13 ракет, встановивши новий антирекорд.