Хронология войны — день 1299: бои в Донецкой области и взрывы под Киевом

14 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре воскресенье, 14 сентября 2025 года. Бои на линии фронта даже не думают утихать, а за прошлые сутки там зафиксировано 158 боевых столкновений. Самые активные бои идут на Покровском и Новопавловском направлении, однако оккупанты заметно зашевелились почти во всей Донецкой области и не только. Тем временем в США признали, что российская армия не настолько сильна, как она хочет себя считать, а без помощи Китая и вовсе бы уже проиграла войну.

Как проходит 1299 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В районе Василькова/Боярки произошла серия взрывов. Предварительно была устроена диверсия на нефтебазе, очевидцы насчитали более 50 взрывов разной силы.

