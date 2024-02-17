"Уроки извлечены": Умеров оценил выход из Авдеевки и сделал оптимистический прогноз

Министр рассказал об основных потребностях ВСУ

Украинские войска вышли из Авдеевки. Однако они туда обязательно вернутся.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, из операции по обороне Авдеевки извлечено несколько уроков.

Умеров подчеркнул, что ВСУ нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы, средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов, а также артиллерийские снаряды.

"Работаем над этим постоянно. Фортификации — строим и усиливаем. Решение беречь людей — правильное. Авдеевку — вернем", — написал министр.

Напомним, в ночь с 16 на 17 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он подчеркнул, что окружения не допущено, личный состав выведен, а украинские воины заняли оборону на определенных рубежах.

В свою очередь командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Авдеевку. По его словам, бригада и другие военные сделали больше, чем могли.