У Украины еще есть шансы победить в войне против России: западные эксперты рассказали, что для этого нужно

Эксперты говорят, что Украине необходимо накопить силы

Украина все еще может победить Россию на поле боя, однако ей для этого необходимо сфокусироваться на обороне. Это позволит ей истощить российские силы и не тратить ресурсы.

Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на ряд западных экспертов, Украина может наносить точечные удары по уязвимых местах российской обороны, пока занимается наращиванием боеспособности своей армии.

Так старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман говорит, что Украине необходимо следовать принципу "удерживай, отстраивай, бей".

"Удерживая линию фронта, Украина могла бы "построить" свою армию путем восстановления, обучения и расширения оборонной промышленности страны, а также поддержки западных партнеров Украины. Элемент "удара" предусматривает нанесение ударов по слабым местам России, чтобы снизить ее способности и создать возможности для последующих наступательных операций Украины", — отметил он.

Кофман подчеркнул, что уверен в том, что при лучшем варианте Украина сможет восстановить стратегическую инициативу в 2025 году, но даже при худшем сможет держать оборону в 2025 и 2026 году, так, что Россия не сможет достичь успеха.

О необходимости держать оборону также заявила старший научный сотрудник Центра Генри Л. Стимсона Эмма Эшфорд, которая говорит, что у Украины нет ресурсов для проведения наступательных операций, а потому ей стоит акцентировать внимание на создании статических укреплений. При этом она отметила, что это не только более дешевый способ ведения войны, но и приведет к меньшим потерям.

Эшфорд добавила, что это позволит Украине устоять за счет помощи от Европы, даже если США прекратят поддержку.

Вместе с тем Дэниел Дэвис из Defense Priorities имеет более пессимистичный прогноз. По его убеждению, Украине необходимо как можно быстрее договориться с Россией о завершении войны, чтобы затем восстановить свою обороноспособность и промышленный потенциал.

Как сообщалось ранее, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, не дав шанса оккупантам взять город в окружение.

При этом в СМИ появилась информация о том, что во время отхода попасть в плен и пропасть без вести могли до тысячи бойцов ВСУ. Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий после этого сообщил, что эта оценка не соответствует действительности.