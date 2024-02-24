Укр

Ночью три области России атаковали дроны: вспыхнул мощный пожар на важном комбинате (видео)

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Произошло масштабное возгорание
Произошло масштабное возгорание. Фото росСМИ

Ночь была беспокойной для россиян

Минобороны России заявило, что в ночь на субботу, 24 февраля, страна-агрессор подверглась атаке c применением беспилотников самолетного типа. Неспокойно было как минимум в трех областях РФ, в атаке ведомство традиционно обвиняет так называемый "киевский режим".

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области", — сказано в сообщении минобороны России.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Несмотря на заявление о "перехвате" дронов в Липецкой области, там произошел мощный пожар на предприятии. Местные жители заявили о по меньшей мере нескольких беспилотниках, попавших в местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны России против Украины. В сети появилось видео мощного пожара, который вспыхнул на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) после взрывов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью написал, что произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По его данным, "огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует". Следующим сообщением он призвал жителей "не поддаваться панике и добавил, что "похожие новости приходят и из соседних регионов".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 22 февраля Россию также атаковали БПЛА и зенитная ракета С-200. Под удар попали две области.

Теги:
#Пожар #Россия #Атака #Беспилотники