Ночью три области России атаковали дроны: вспыхнул мощный пожар на важном комбинате (видео)

Ночь была беспокойной для россиян

Минобороны России заявило, что в ночь на субботу, 24 февраля, страна-агрессор подверглась атаке c применением беспилотников самолетного типа. Неспокойно было как минимум в трех областях РФ, в атаке ведомство традиционно обвиняет так называемый "киевский режим".

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области", — сказано в сообщении минобороны России.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Несмотря на заявление о "перехвате" дронов в Липецкой области, там произошел мощный пожар на предприятии. Местные жители заявили о по меньшей мере нескольких беспилотниках, попавших в местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны России против Украины. В сети появилось видео мощного пожара, который вспыхнул на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) после взрывов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ночью написал, что произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. По его данным, "огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует". Следующим сообщением он призвал жителей "не поддаваться панике и добавил, что "похожие новости приходят и из соседних регионов".

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 22 февраля Россию также атаковали БПЛА и зенитная ракета С-200. Под удар попали две области.