Под разрушенной дроном многоэтажкой в Одессе появился мемориал цветов и игрушек (репортаж)

Многие квартиры остались нетронутыми

В марте российские оккупанты несколько раз обстреляли Одессу из-за чего были разрушены жилые многоэтажки. Возле одной из них, которая была разрушена 2 марта, местные жители уже обустроили целый мемориал с цветами и игрушками.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, как выглядит дом спустя две недели после удара российского дрона типа "Shaheed".

Как видно на снимках, многие квартиры остались нетронутыми после той роковой ночи.

При этом возле дома неравнодушные жители создали импровизированный мемориал, к которому принесли игрушки и цветы. Также там можно заметить и палатку, которую развернули местные власти для оказания помощи нуждающимся.

Как сообщалось ранее, удар дроном по Одессе был нанесен 2 марта. В результате обрушения части дома погибли 12 человек, из которых пятеро детей. Самому маленькому погибшему исполнилось лишь 4 месяца.

Стоит отметить, что 15 марта россияне опять ударили по жилому дому в Одессе, а потом ударили еще раз, когда к месту приехали спасатели и медики. По состоянию на первую половину субботы известно, что число погибших достигло 21 человека, а пострадало 75 человек.