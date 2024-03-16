Під зруйнованою дроном багатоповерхівкою в Одесі з’явився меморіал з квітів та іграшок (репортаж)

Багато квартир залишилися неторкнутими

У березні російські окупанти кілька разів обстріляли Одесу, через що було зруйновано житлові багатоповерхівки. Біля однієї з них, яка була зруйнована 2 березня, місцеві жителі вже облаштували цілий меморіал із квітами та іграшками.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як виглядає будинок через два тижні після удару російського дрона типу "Shaheed".

Як видно на знімках, багато квартир залишилися незайманими після тієї фатальної ночі.

При цьому біля будинку небайдужі мешканці створили імпровізований меморіал, до якого принесли іграшки та квіти. Також там можна помітити і намет, який розгорнула місцева влада для надання допомоги нужденним.

Як повідомлялося раніше, удару дроном по Одесі було завдано 2 березня. Внаслідок обвалення частини будинку загинуло 12 осіб, з яких п’ятеро дітей. Найменшому загиблому виповнилося лише 4 місяці.

Варто зазначити, що 15 березня росіяни знову вдарили по житловому будинку в Одесі, а потім ще раз вдарили, коли до місця приїхали рятувальники та медики. Станом на першу половину суботи відомо, що кількість загиблих досягла 21 особи, а постраждала 75 осіб.