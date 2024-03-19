Без батька залишилося четверо дітей: на війні загинув захисник з Рівненщини

Чоловік воював з початку 2023 року

Щодня в боях із російськими окупантами гинуть українські захисники. Своє життя, захищаючи Україну, поклав мешканець Рівненщини Руслан Мамонтов.

Про загибель героя у Facebook повідомила Клесівська селищна рада. Воїна поховали у рідному селищі.

Руслан Мамонтов

Життя воїна, мобілізованого з січня 2023 року, обірвалося 9 березня на Донеччині. У нього залишилася дружина та четверо дітей, мама та сестра. Руслану Мамонтову було 49 років. В останній шлях героя проводили у селищі Клесів.

"Кожного, хто його знав, шокувала звістка про його загибель... Схиливши коліна, по всьому маршруту руху похоронного кортежу, зустрічали Героя вдячні земляки, односельці, рідні, друзі, представники влади. Прощальну церемонію проводили у дворі та у Свято-Благовіщенському соборі. Поховали з військовими почестями на новому цвинтарі (на Масійській горі)", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", на війні загинув Василь Платко — військовослужбовець з Ворохтянської громади, уродженець міста Яремче. Герой помер у лікарні, де його намагалися врятувати після тяжкого поранення. У нього залишилася дружина та двоє дітей.