На войне погиб украинский боксер-разведчик

Спортсмен пошел на фронт добровольцем

На войне против российских оккупантов погиб боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, боксер Юрий Егоров. Ранее на фронте получил смертельное ранение украинский ватерполист Родион "Джин" Пустовый.

О гибели Егорова сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины. Герой погиб 11 июля 2025 года.

"Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования родным, собратьям и всему спортивному сообществу Житомирщины", — гласит сообщение.

Юрий родился в селе Рыжаны, Володарск-Волынского района Житомирской области. Там окончил школу, после чего поступил в Житомирский Полесский агроуниверситет. Егоров занимался боксом под руководством Виталия Мельника и выступал за боксерский клуб "Стелс", входил в состав сборной Житомирской области.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину добровольно вступил в ряды защитников Украины. Служил в подразделении разведки бригады "Азов".

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера-преподавателя Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александра Бондаря. Также война забрала жизнь у украинского футболиста, воспитанника ФК "Львов" Юрия Яцкива.