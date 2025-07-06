На войне погиб украинский спортсмен "Джин"

Спортсмен пошел на фронт добровольцем

На войне против российских оккупантов погиб украинский ватерполист Родион "Джин" Пустовый. Ранее война забрала Юрия "Клевера" Бредака, который соревновался в академической греблей.

О смерти Героя в Facebook сообщила Федерация водного поло Украины. Родион был вратарем, играл за Львовский профессиональный колледж спорта.

"Искренние соболезнования родным и друзьям Родиона.

Спасибо за защиту, Воин. Помним, не забудем, не простим!" — гласит сообщение.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Пустовый пошел в армию добровольцем. Был разведчиком-штурмовиком в тактической группе "Реванш" (ГУР). Герой погиб 12 июня из-за ранения, полученного во время наступательной операции. Прощание с Родионом состоялось 2 июля во Львове.

"Командир разведывательного отделения "Джин" всегда инициативен и готов выполнить самые сложные задачи. Засада или агрессивный штурм, Родион был подготовлен ко всему. В ходе выполнения самых разнообразных задач ликвидировал не менее семи российских военнослужащих.

И это только в стрелковых боях и только подтвержденных. Его холодный ум и смелый нрав, позволяли ему легко переключаться между планированием и непосредственным участием в бою.

Во время выполнения успешной наступательной операции, не одни сутки проведя непосредственно на передовой, наш брат "Джин" получил смертельное ранение.

Его потеря стала для нас сильным ударом, но память о нем закаляет нас еще сильнее", — отметили в "Реванше".

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера-преподавателя Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александра Бондаря. Также война забрала жизнь у украинского футболиста, воспитанника ФК "Львов" Юрия Яцкива.