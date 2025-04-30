Защищая Украину: на войне погиб спортивный журналист

Война забрала жизнь 53-летнего воина

Защищая территориальную целостность Украины от оккупантов, погиб украинский спортивный журналист Владимир Коцур. Отметим, больше года назад, как не стало Андрея Топчия – защитника Украины и бывшего журналиста издания "Телеграф".

О смерти Коцура сообщила пресс-служба киевского "Динамо" в Facebook. В 1990-2000-х Владимир освещал спортивные события в изданиях родного Ровно, а после переезда в Киев работал в таких известных изданиях, как "Украинский футбол", "Команда" и "Спорт-Экспресс в Украине".

В ряды ВСУ Владимир присоединился после начала полномасштабного вторжения. 5 июля Герою исполнилось бы 54 года…

"ФК "Динамо" (Киев) выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память погибшему Герою, который возвращается с войны на щите", — гласит сообщение.

Напомним, после российского полномасштабного вторжения под оккупацией в Мелитополе оказалась эксжурналистка "Телеграфа" Ирина Левченко. Она вышла на пенсию и прекратила работу, но в мае 2023 года вместе с мужем была похищена. До сих пор о ее судьбе нам ничего не известно.