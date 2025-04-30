Захищаючи Україну: на війні загинув спортивний журналіст

Війна забрала життя 53-річного воїна

Захищаючи територіальну цілісність України від окупантів, загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур. Зазначимо, понад рік, як не стало Андрія Топчія – захисника України та колишнього журналіста видання "Телеграф".

Про смерть Коцура повідомила пресслужба київського "Динамо" у Facebook. У 1990-2000-х Володимир висвітлював спортивні події у виданнях рідного Рівного, а після переїзду до Києва працював у таких відомих виданнях, як "Український футбол", "Команда" та "Спорт-Експрес в Україні".

До лав ЗСУ Володимир приєднався після початку повномасштабного вторгнення. 5 липня Герою виповнилося б 54 роки.

"ФК "Динамо" (Київ) висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять полеглому Герою, який повертається з війни на щиті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення під окупацією у Мелітополі опинилася ексжурналістка "Телеграфа" Ірина Левченко. Вона вийшла на пенсію і припинила роботу, але у травні 2023 року разом із чоловіком була викрадена. Досі про її долю нам нічого не відомо.