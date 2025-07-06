На війні загинув український спортсмен "Джин"

Спортсмен пішов на фронт добровольцем

На війні проти російських окупантів загинув український ватерполіст Родіон "Джин" Пустовий. Раніше війна забрала Юрія "Клевера" Бредака, який змагався в академічному веслуванні.

Про смерть Героя у Facebook повідомила Федерація водного поло України. Родіон був воротарем, грав за Львівський професійний коледж спорту.

"Щирі співчуття рідним та друзям Родіона.

Дякуємо за захист, Воїне. Пам’ятаємо, не забудемо, не пробачимо!" — йдеться у повідомленні.

Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Пустовий пішов до армії добровольцем. Був розвідником-штурмовиком у тактичній групі "Реванш" (ГУР). Герой загинув 12 червня через поранення, отримане під час наступальної операції. Прощання з Родіоном відбулося 2 липня у Львові.

"Командир розвідувального відділення "Джин" завжди ініціативний і готовий виконати найскладніші завдання. Засідка або агресивний штурм, Родіон був підготовлений до всього. У ході виконання найрізноманітніших завдань ліквідував не менше семи російських військовослужбовців.

І це лише у стрілецьких боях і лише підтверджених. Його холодний розум і смілива вдача, дозволяли йому легко перемикатися між плануванням і безпосередньою участю в бою.

Під час виконання успішної наступальної операції, не одну добу провівши безпосередньо на передовій, наш брат "Джин" отримав смертельне поранення.

Його втрата стала для нас сильним ударом, але пам’ять про нього загартовує нас ще сильніше", — зазначили у "Реванші".

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера-викладача Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Бондаря. Також війна забрала життя в українського футболіста, вихованця ФК "Львів" Юрія Яцківа.