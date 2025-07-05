Дві доньки залишилися без батька: на війні загинув захисник України "Клевер"

У спортсмена залишилася дружина та дві доньки

На фронті загинув талановитий спортсмен та захисник України Юрій "Клевер" Бредак. Раніше війна забрала життя у колишнього п’ятиборця збірної України Іллі Ковальова.

Про загибель Бредака повідомляє Національний університет фізичного виховання та спорту України у Facebook. Герой був випускником цього навчального закладу.

"З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Юрій без вагань став на захист Батьківщини. Отримавши поранення, він повернувся до лав Збройних Сил після одужання — і до останнього був вірний присязі, Україні, своїм побратимам.

У нього залишилися дружина Ірина та дві доньки", — йдеться у повідомленні.

Юрій був майстром спорту України з веслування академічного, багаторазовим призером чемпіонатів України, учасником міжнародних змагань з веслування, виступав за команду Києва. Захисник загинув 23 червня 2025 під час виконання бойового завдання. Прощання з Юрієм відбудеться 7 липня у Києві у Володимирському соборі, поховають Героя в Ірпені (Київська область).

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера-викладача Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Бондаря. Також війна забрала життя в українського футболіста, вихованця ФК "Львів" Юрія Яцківа.