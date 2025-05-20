Назавжди 21: на фронті загинув український п’ятиборець

Спортсмен загинув під час виконання бойового завдання

На війні загинув колишній п’ятиборець збірної України Ілля Ковальов. Раніше життя за Україну віддав український легкоатлет Орест Малованюк.

Про смерть Ковальова повідомила пресслужба Федерації сучасного п’ятиборства в Instagram. 21-річний Герой загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання.

"19 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання, захищаючи територіальну цілісність України в Сумській області, загинув житомирський п’ятиборець Ілля Ковальов.

Майстер спорту з сучасного п’ятиборства, в минулому — член збірної України. Людина неймовірного потенціалу, всебічно розвинена, талановита і назавжди 21! Неймовірний біль, смуток та нескінченне почуття ненависті до проклятих окупантів.

Вічна пам’ять …" — йдеться у повідомленні.

Довідка: Сучасне п’ятиборство – вид спорту з класу спортивних багатоборств, в якому учасники змагаються у п’яти дисциплінах: конкур, фехтування, стрільба, біг, плавання.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті тренера-викладача Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи Олександра Бондаря. Також війна забрала найцінніше в українського футболіста, вихованця ФК "Львів" Юрія Яцківа.