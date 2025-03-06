Легкоатлет-розвідник віддав життя за Україну

Захисник України воював із 2017 року

На війні проти російських загарбників загинув український легкоатлет, лейтенант Державної прикордонної служби України, командир розвідувальної групи "Гарт" Орест Малованюк (позивний Тайпан). Раніше на фронті загинув український легкоатлет-багатоборець Володимир Андрощук.

Про смерть Малованюка повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Герой загинув 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання у районі Вовчанська (Харківська область).

Орест випускник факультету фізичної культури, спорту та реабілітації Чернівецького національного університету, здобув магістерську спеціальність "Фізична культура та спорт". Малованюк, який був майстром спорту України, ставав чемпіоном країни зі спортивного орієнтування (рогейн) та з легкої атлетики (24-годинний біг), вигравав молодіжну першість України з бігу на 1 милю у 2018 році.

Малованюк воював за Україну з 2017 року, був у багатьох гарячих точках: Слов’янськ, Бахмутський напрямок, Хромове, Кліщіївка. Орест займався повітряною та наземною розвідкою. 16 лютого Герой прийняв останній бій, у нього залишилися батьки, дружина та маленька дочка.

Нагадаємо, на війні проти РФ загинув український дзюдоїст Євген Корогод. Крім того, війна забрала українського футболіста-воїна Вадима Папіровича.