Легкоатлет-разведчик отдал жизнь за Украину

Защитник Украины воевал с 2017 года

На войне против российских захватчиков погиб украинский легкоатлет, лейтенант Государственной пограничной службы Украины, командир разведывательной группы "Гарт" Орест Малованюк (позывной "Тайпан"). Ранее на фронте погиб украинский легкоатлет-многоборец Владимир Андрощук.

О смерти Малованюка сообщает Спортивный комитет Украины в Facebook. Герой погиб 16 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания в районе Волчанска (Харьковская область).

Орест — выпускник факультета физической культуры, спорта и реабилитации Черновицкого национального университета, получил магистерскую специальность "Физическая культура и спорт". Малованюк, который был мастером спорта Украины, становился чемпионом страны по спортивному ориентированию (рогейн) и по легкой атлетике (24-часовой бег), выигрывал молодежное первенство Украины по бегу на 1 милю в 2018 году.

Малованюк воевал за Украину с 2017 года, был во многих горячих точках: Славянск, Бахмутское направление, Хромово, Клещеевка. Орест занимался воздушной и наземной разведкой. 16 февраля Герой принял последний бой, у него остались родители, жена и маленькая дочь.

Напомним, на войне против РФ погиб украинский дзюдоист Евгений Корогод. Кроме того, война забрала украинского футболиста-воина Вадима Папировича.