Две дочери остались без отца: на войне погиб защитник Украины "Клевер"

У спортсмена осталась жена и две дочери

На фронте погиб талантливый спортсмен и защитник Украины Юрий "Клевер" Бредак. Ранее война забрала жизнь у бывшего пятиборца сборной Украины Ильи Ковалева.

О гибели Бредака сообщает Национальный университет физического воспитания и спорта Украины в Facebook. Герой был выпускником этого учебного заведения.

"С первых дней полномасштабного вторжения РФ Юрий без колебаний встал на защиту Родины. Получив ранения, он вернулся в ряды Вооруженных Сил после выздоровления — и до последнего был верен присяге, Украине, своим собратьям.

У него остались жена Ирина и две дочери", — говорится в сообщении.

Юрий был мастером спорта Украины по гребле академической, многократным призером чемпионатов Украины, участником международных соревнований по гребле, выступал за команду Киева. Защитник погиб 23 июня 2025 года во время выполнения боевого задания. Прощание с Юрием состоится 7 июля в Киеве во Владимирском соборе, похоронят Героя в Ирпене (Киевская область).

Ранее "Телеграф" сообщал о гибели на фронте тренера-преподавателя Конотопской детско-юношеской спортивной школы Александра Бондаря. Также война забрала жизнь у украинского футболиста, воспитанника ФК "Львов" Юрия Яцкива.