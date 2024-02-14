Таки был фейерверк: Буданов раскрыл подробности про "Цезаря Куникова"

Российский корабль перевозил военный груз из Новороссийска во временно оккупированный Севастополь

Большой десантный корабль "Цезарь Куников", уничтоженный украинскими военными утром 14 февраля у берегов временно оккупированного Крыма, был загружен боеприпасами и армейскими грузами. Именно поэтому он взорвался в результате атаки морских дронов.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов журналистам после 19-го заседания формата "Рамштайн". Он отметил, что корабль перевозил груз из Новороссийска во временно оккупированный Севастополь.

Кроме потопленного ВДК, Буданов также затронул другие темы. По его словам, до получения Украины самолетов F-16 осталось недолго, а также в этом году Украина получит новые мощные системы ПВО.

Напомним, ранним утром 14 февраля жители оккупированного Крыма услышали мощные взрывы и увидели пожар в море. Впоследствии стало известно, что это была операция Главного управления разведки. Она оказалась успешной и отправила ко дну очередной "российский военный корабль". Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил уничтожение ИДК "Цезарь Куников".

Как сообщал "Телеграф", спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук прокомментировал уничтожение "Цезаря Куникова" цитатой президента РФ Владимира Путина: "она утонула". По словам спикера ВМС ВСУ после уничтожения очередного судна РФ в Черном море, "в строю" остаются всего пять единиц из 13 кораблей Черноморского флота.

"Цезарь Куников" стал четвертым крупным десантным кораблем проекта 775, нашедшим свою могилу на дне Черного моря. До него кормить рыб отправились "Саратов" и "Новочеркасск", "Минск" выгорел в доке после попадания ракеты, а "Оленегорский горняк" до сих пор ремонтируется после "знакомства" с морским дроном возле Новороссийска.