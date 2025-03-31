Три года с освобождения Бучи. Как выглядел город после российских зверств (архивные фото)

Погибло больше тисячи людей

В понедельник, 31 марта 2025 года, третья годовщина трагедии в Буче, которая всколыхнула весь мир. В течение нескольких недель российские оккупационные войска в марте 2022 года издевались над украинцами: насиловали, убивали и калечили. По последним данным, в Бучанской общине погибли почти 600 человек.

"Телеграф" расскажет о Бучанской резне и покажет, как выглядела Буча после освобождения от армии России. Отметим, что 31 марта 2022 года украинские бойцы освободили город под Киевом, где впоследствии обнаружили ужасные доказательства зверства оккупантов.

По официальным данным, непосредственно в Буче россияне убили 403 жителя. А общее число погибших в Бучанской общине, включающей 11 поселков, достигло почти 600 человек. При этом до сих пор остается определенное количество неопознанных тел.

Улицы Бучи после оккупации РФ

Улицы Бучи после оккупации РФ

В течение 33 дней Буча была в оккупации. Российское вторжение в этот город началось 27 февраля. В этот день был нанесен ракетный удар в жилой дом, поступили сообщения о первой смерти в Буче. На протяжении всего марта город и община страдали от зверства оккупантов. Россияне грабили, убивали, насиловали, калечили и издевались над украинцами.

Улицы Бучи после оккупации РФ

Буча после оккупации России

Разбитые окна в Буче

Буча 10 мая 2022

После освобождения Бучи 31 марта мир увидел ужасающие фотографии — десятки тел мирных жителей на улицах, массовые захоронения, разрушенные дома. Среди убитых и изнасилованных были дети, а некоторые умерли с завязанными за спиной руками.

Сгоревший танк в Буче

Последствия удара по жилому дому в Буче

Буча после российской оккупации

Улицы Бучи после русской оккупации

По последним данным, в Бучанской общине погибли 554 человека, в том числе 396 от боевых действий, 158 – без лекарств и медпомощи. Также 28 жителей общины умерли в соседних городах, например в Ирпене или Гостомеле. В общей сложности количество погибших из Бучанской общины составляет до 582. В Бучанском районе (Буча, Ирпень, Бородянка, Макаров и т.п.), по прошлогодним данным полиции, погибло более 1200 человек. И эти данные не окончательны.

Заметим, что уже сейчас город почти полностью восстановлен после российской оккупации. Улицы с разбитой техникой были чисты уже в мае 2022 года.

Как выглядит Буча после оккупации

Как выглядит Буча после оккупации

Как выглядит Буча сегодня

Буча сейчас

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