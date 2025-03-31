Хронология войны — день 1132: Россия атакует Украину дронами в годовщину освобождения Киевщины

31 марта "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1132 день войны россияне продолжают устраивать ночной террор Украины и давят под Покровском

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1132 дней. На фронте за предыдущие сутки произошло почти 150 боевых столкновений и более 60 из них на Покровском направлении. При этом высокие темпы российских атак приводят к значительным потерям в личном составе и техники.

Как проходит 1132-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 31 марта — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне начали очередную массированную атаку на Украину. Несколько десятков дронов замечены в северных областях.

С ситуацией в Украине 28 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1129: россияне атаковали Полтаву и давят у Покровска

О новостях и событиях 29 марта "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1130: "прорыв" ВСУ в Белгородской области и удар по Харькову

О том, что происходило 30 марта, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1131: Трамп злится на Путина, а NYT написала о "тайной истории" Украины