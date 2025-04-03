Хронология войны — день 1135: новые обстрелы Харькова и обострение на фронте

3 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сведение последних событий с фронта. На 1135 день войны россияне обстреляли Харьков и Днепр и продолжают давить на фронте

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1135 дней. Количество боевых столкновений на фронте за предыдущие сутки вновь практически достигло 200. Основные силы захватчики стягивают на Покровское направление, однако Торецкое и Лиманское тоже становятся очень "горячими".

Как проходит 1135-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

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С ситуацией в Украине 31 марта можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1132: Россия атаковала Украину дронами в годовщину освобождения Киевщины

О новостях и событиях 1 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1133: бои в Белгородской области, большая помощь Украине и удар по энергообъекту

О том, что происходило 2 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1134: россияне запускают БПЛА и применяют химическое оружие