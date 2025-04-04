"За что? Мама!" Появились видео первых минут после прилета в Кривом Роге

Россия ударила баллистикой

В сети показали первые минуты после попадания российской баллистической ракеты в Кривом Роге возле детской площадки. Число жертв растет.

Как сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул, по состоянию на 20:00 количество погибших составляет 14 человек. Среди них 6 детей.

"За что? Мама! Первые секунды сразу после попадания ракеты в Кривом Роге. На фоне крики детей и взрослых. Это даже слушать больно", — говорится в подписи под видео.

На кадрах видно, что у эпицентра взрыва лежат тела погибших, некоторые из них спасатели уже накрыли. В первые минуты после попадания на месте трагедии был настоящий хаос: люди и дети кричали, звали на помощь, вопили сигнализации авто и воздушная тревога. До приезда спасателей и медиков украинцы самостоятельно пытались оказать помощь пострадавшим и спасти их.

В домах возле места взрыва вылетели окна, побило фасады и кровлю. В настоящее время улицы жилого квартала усеяны обломками и телами погибших. Россияне ударили по детской площадке, среди погибших 6 детей.

Некоторые люди сгорели просто заживо в автомобилях. В больницах более 30 человек. Самому младшему пострадавшему всего три месяца — мальчик получил резаные раны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на российскую атаку по Кривому Рогу.