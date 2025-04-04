"За що? Мамо!" З'явилися відео перших хвилин після прильоту в Кривому Розі

Росія вдарила балістикою

У мережі показали перші хвилини після влучання російської балістичної ракети в Кривому Розі біля дитячого майданчика. Кількість жертв росте.

Як повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул, станом на 20:00 кількість загиблих становить 14 осіб. Серед них 6 дітей.

"За що? Мама! Перші секунди одразу після влучання ракети у Кривому Розі. На фоні крики дітей та дорослих. Це навіть слухати боляче", — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, що біля епіцентру вибуху лежать тіла загиблих, деякі з них рятувальники вже накрили. У перші хвилин після влучання на місці трагедії був справжній хаос: люди та діти кричали, кликали на допомогу, волали сигналізації авто та повітряна тривога. До приїзду рятувальників та медиків українці власноруч намагались надати допомогу постраждалим та врятувати їх.

У будинках біля місця вибуху повилітали вікна, побило фасади та покрівлю. Наразі вулиці житлового кварталу усіяні уламками та тілами загиблих. Росіяни поцілили в дитячий майданчик, серед загиблих 6 дітей.

Деякі люди згоріли просто живцем в автівках. В лікарнях понад 30 осіб. Найменшому постраждалому всього три місяці — хлопчик отримав різані рани.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський вже відреагував на російську атаку по Кривому Рогу.