Хронология войны — день 1140: россияне запускают дроны по Украине, пока мир страдает от тарифов Трампа

8 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1140 день войны россияне запускают дроны и давят на востоке Украины

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1140 дней. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений, а Покровское направление остается самым горячим. Также активные бои идут на Торецком, Лиманском и Курском направлениях.

Как проходит 1140 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Президент США Дональд Трамп заявил, что "недоволен" российскими обстрелами Украины.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они сейчас бомбят как сумасшедшие. Они бомбят — я не знаю, что там происходит. Это не самая лучшая ситуация", — сказал Трамп.

О новостях и событиях 5 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1137: Украина в трауре, но имеет успехи с оптоволоконными дронами

О том, что происходило 6 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1138: ракетный удар по Киеву и бои за Северск

С ситуацией в Украине 7 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1139: россияне продвигаются под Лиманом, а ВСУ опять посматривают на Крымский мост