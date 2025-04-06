Хронология войны — день 1138: оккупанты пытаются захватить Торецк и массово запускают дроны

6 апреля "Телеграф" продолжает вести в режиме онлайн сводку последних событий с фронта. На 1138 день войны россияне продолжают атаковать Украину "Шахедами"

Полномасштабная война России против Украины длится уже 1138 дней. За прошедшие сутки на фронте произошло 152 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях. При этом по данным аналитиков, Торецк оккупантам почти удалось захватить.

Как проходит 1138 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 апреля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 В Николаеве в результате атаки россиян горело два частных дома, три человека получили ранения.

00:00 Россияне совершили массовые запуски беспилотников. Почти 30 БПЛА замечены в Сумской и Черниговской областях.

О том, что происходило 3 апреля, читайте в трансляции: Хронология войны — день 1135: новые обстрелы Харькова и обострение на фронте

С ситуацией в Украине 4 апреля можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны — день 1136: удар по Харькову и трагедия в Кривом Роге

О новостях и событиях 5 апреля "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны — день 1137: Украина в трауре, но имеет успехи с оптоволоконными дронами