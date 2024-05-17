Біля кордонів Сумщини ЗСУ знищили два російські танки (ефектне відео)
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Ворожа техніка гарно палає
Сили оборони вдень 16 травня знищили два російські танки, які знаходились у Курській області, неподалік від державного кордону поблизу Сумщини. Безпілотники атакували ворожу техніку, повністю її знищивши.
Це робота операторів "Крила до пекла" 103-ї окремої бригади Територіальної оборони (103-а ОБрТрО). Відео виклав блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко.
Українські військові спочатку відпрацювали по ворожих танках артилерією. Проте знищити їх не вдалось. Тоді по танках відпрацювали оператори дронів і досить успішно — росіяни не дорахувались двох. Стерненко зазначив, що це робота дронів, на які "донатила" його аудиторія.
"За допомогою ваших дронів обидва танки були спалені", — написав блогер.
Нагадаємо, з 10 травня росіяни розширили фронт, почавши наступ на Харківщину. Окупанти планують виснажити українських військових та закріпитись де зможуть. Їм потрібен хоча б якийсь успіх.
Військові розповіли, що під загрозою ще дві області — Сумська та Чернігівська. Росіяни можуть почати наступ на цих напрямках, але Сили оборони вже знали про ці плани та завчасно готувались.
Раніше "Телеграф" публікував відео допиту російського військового, якого узяли в полон у Вовчанську Харківської області. Він розповів, яке завдання перед його бригадою поставило керівництво.