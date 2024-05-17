Біля кордонів Сумщини ЗСУ знищили два російські танки (ефектне відео)

Ворожа техніка гарно палає

Сили оборони вдень 16 травня знищили два російські танки, які знаходились у Курській області, неподалік від державного кордону поблизу Сумщини. Безпілотники атакували ворожу техніку, повністю її знищивши.

Це робота операторів "Крила до пекла" 103-ї окремої бригади Територіальної оборони (103-а ОБрТрО). Відео виклав блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко.

Українські військові спочатку відпрацювали по ворожих танках артилерією. Проте знищити їх не вдалось. Тоді по танках відпрацювали оператори дронів і досить успішно — росіяни не дорахувались двох. Стерненко зазначив, що це робота дронів, на які "донатила" його аудиторія.

"За допомогою ваших дронів обидва танки були спалені", — написав блогер.

Нагадаємо, з 10 травня росіяни розширили фронт, почавши наступ на Харківщину. Окупанти планують виснажити українських військових та закріпитись де зможуть. Їм потрібен хоча б якийсь успіх.

Військові розповіли, що під загрозою ще дві області — Сумська та Чернігівська. Росіяни можуть почати наступ на цих напрямках, але Сили оборони вже знали про ці плани та завчасно готувались.

На Сумщині не ведуться активні бойові дії

Раніше "Телеграф" публікував відео допиту російського військового, якого узяли в полон у Вовчанську Харківської області. Він розповів, яке завдання перед його бригадою поставило керівництво.