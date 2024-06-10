Мужчина с умственной отсталостью наводил ракеты по Константиновке: суд вынес ему приговор

Вознаграждение за передачу данных осужденный не получал

Жителю Константиновки с умственной отсталостью суд вынес приговор о передаче российской разведке информации о позициях ВСУ. Мужчина получил до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщается в едином реестре судебных решений. Отмечается, что осужденный навел несколько ударов.

Из-за его действия враг успешно ударил по одной из школ Константиновки, детскому саду, лицею, предприятию и нескольким локациям.

Жителя Константиновки, работавшего на российскую ФСБ, разоблачили в июне 2023 года СБУ. Информацию о расположении военных и техники он передавал с помощью аккаунта "Zevs Secret" в мобильном приложении "Telegram". В ходе судебного процесса начальник одного из подразделений СБУ подтвердил местонахождение военных на тех локациях, которые осужденный сдавал врагу.

Задержанный злоумышленник

В начале июня 2024 года на заседании суда обвиняемый признал свою вину. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По словам родственников и близких, они ничего не знали о его деятельности. Следователи обнаружили, что деньги или какое-либо вознаграждение за передачу данных осужденный не получал.

В то же время, согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, в период инкриминируемого ему деяния мужчина выявлял и ныне выявляет психическое расстройство в форме легкой умственной отсталости. Однако он мог осознавать свои действия (бездействия) и может управлять ими.

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