На Хмельнитчине задержали агентов ФСБ: депутат с детьми "охотилась" за ПВО (фото, видео)

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержала агентурную группу ФСБ РФ, которая вела деятельность в Хмельницкой области, регулярно страдающую от российских атак. В ее состав входили депутат местного совета и двое ее детей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. По данным правоохранителей, женщина привлекла к преступной деятельности своего 42-летнего сына и 37-летнюю дочь.

В СБУ сообщили, что по указанию российской спецслужбы агенты пытались обнаружить пункты базирования и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих регион. Также врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава, военной техники и складов с вооружением ВСУ.

Подозреваемые под видом семейных поездок объезжали территорию области на собственном автомобиле. Во время этого депутат скрытно фотографировала "нужные" объекты, а ее сын делал соответствующие отметки на картах Google.

Полученные разведданные депутат обобщала, а затем в форме агентурного "отчета" направляла мессенджером своему куратору из ФСБ. За выполнение вражеских задач агентурная группа получала от оккупантов денежное вознаграждение, поступавшее на банковскую карту дочери.

Служба безопасности разоблачила преступников еще на начальном этапе разведывательной активности и пошагово задокументировала преступные действия. Благодаря этому все три агента ФСБ были задержаны "на горячем" во время того, как они шпионили за огневыми группами противовоздушной обороны.

По данным следствия, в поле зрения российской спецслужбы депутат попала в начале этого года из-за своей прокремлевской активности в "Одноклассниках". После вербовки женщина привлекла к преступной деятельности своих сына и дочь.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

Как известно, Хмельницкая область регулярно страдает от вражеских атак. Одним из основных направлений ударов является Староконстантинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Староконстантинов такой "интересный" для России. Россияне с 2023 года выпустили по городу как минимум 100 ракет и 150 беспилотников.