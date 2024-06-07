На Хмельниччині затримали агентів ФСБ: депутатка з дітьми "полювала" за ППО (фото, відео)

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі

Контррозвідники Служби безпеки України затримала агентурну групу ФСБ РФ, що вела діяльність у Хмельницькій області, яка регулярно страждає від російських атак. До її складу входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. За даними правоохоронців, жінка залучила до злочинної діяльності свого 42-річного сина та 37-річну доньку.

В СБУ повідомили, що за вказівкою російської спецслужби агенти намагалися виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Також ворога цікавили місця найбільшого зосередження особового складу, військової техніки та складів з озброєнням ЗСУ.

Підозрювані під виглядом сімейних поїздок об’їжджали територію області на власному авто. Під час цього депутатка приховано фотографувала "потрібні" об’єкти, а її син робив відповідні позначки на картах Google.

Здобуті розвіддані депутатка узагальнювала, а потім у формі агентурного "звіту" направляла месенджером своєму куратору з ФСБ. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки.

Служба безпеки викрила злочинців ще на початковому етапі їхньої розвідувальної активності та покроково задокументувала злочинні дії. Завдяки цьому всіх трьох агентів ФСБ було затримано "на гарячому" під час того, як вони шпигували за вогневими групами протиповітряної оборони.

За даними слідства, в поле зору російської спецслужби депутатка потрапила на початку цього року через свою прокремлівську активність в "Однокласниках". Після вербування жінка залучила до злочинної діяльності своїх сина і доньку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисники перебувають під вартою.

Як відомо, що Хмельницька область регулярно страждає від ворожих атак. Одним з основних напрямів ударів є Старокостянтинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому Старокостянтинів такий "цікавий" для Росії. Росіяни з 2023 року випустили по місту як мінімум 100 ракет і 150 безпілотників.