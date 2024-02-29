Войска НАТО в Украине: генерал пояснил заявление Макрона и подобные перспективы

Побороть путинский режим быстрее, эффективнее и с меньшими жертвами можно, если на поле боя подключатся страны НАТО

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не следует исключать ввод войск стран НАТО в Украину, чтоб помочь отразить российскую агрессию, вызвало серьезный резонанс. И хотя руководство европейских стран наперебой начало отрицать такую вероятность, причем даже на уровне таких относительно "ястребиных" в последнее время государств, как Германия и Великобритания, вряд ли это был просто "белый шум".

Ситуацию специально для "Телеграфа" прокомментировал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По словам военного эксперта, анализ ситуации в Европе и мире показывает, что в течение уже довольно длительного времени набирает обороты агентурно-диверсионная деятельность спецслужб РФ.

"На днях пять российских агентов выявили в Великобритании. Перед этим – в Германии, Франции, Дании, Швеции, Норвегии, США. А те заявления, которые сейчас в процессе предвыборной кампании делает Путин – по поводу Украины и мира в целом, свидетельствует об одном (и это может не видеть лишь слепой). А именно – что в случае победы над Украиной РФ пойдет дальше. Путин хочет воссоздать империю, причем в рамках не только советской, но и царской России", – подчеркивает Василий Богдан.

Он отмечает, что сейчас череда выборов проходит в Европе, также грядут выборы в Европарламент. Из-за выборов же осложнилась внутриполитическая ситуация в США (что уже привело к торможению финансовой и военной поддержки Украины на определенное время).

"И в такой ситуации лидеры европейских стран начинают более понимать риски, вызовы, угрозы, которые несет РФ для их государств и Европы в целом. Учитывая такое осознание, кто-то должен брать на себя лидерские функции. Ранее таковые демонстрировала Германия. А в последнее время подключилась и Франция.

И недавние заявления Макрона, и собрание европейских лидеров в Париже, которое он же инициировал с целью усиления поддержки Украины – знаковые события. Была создана коалиция дальнобойного вооружения.

А это то, что нам очень надо. Также утверждено решение всецело поддерживать нашу страну. Ну и – высказана президентом Франции та самая мысль о том, что со временем отдельные страны НАТО могут принять участие в российско-украинской войне на стороне Украины своими военными формированиями", – подчеркивает Василий Богдан.

По словам генерала, Путин – это реинкарнация Гитлера. А современная Россия – фактический Третий рейх. И по идеологии, и по военной составляющей, и по другим параметрам, присущим тоталитарному, деспотичному, террористически-геноцидному режиму, чем, по сути, является путинская власть, акцентирует Василий Богдан.

"Победить фашистскую Германию удалось созданием антигитлеровской коалиции. В нашей же ситуации быстрее, эффективнее, с меньшими жертвами удалось бы побороть путинский режим, если бы к этому непосредственно на поле боя подключились страны блока НАТО. Чтобы совместными усилиями одолеть общего (а в этом уже нет сомнений) врага", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что с учетом того, какие проблемы возникли у ВСУ на фронте с боеприпасами, пусть партнеры хотя бы нарастят мощности, необходимые нам в контексте вооружений, военной техники, снарядов и ракет, новых технологий. Пока этого, увы, нет. А насчет предложения Макрона о гипотетической отправке войск стран НАТО в Украину по Европе и США уже прокатилась волна опровержений подобной готовности.

"В таком же стиле высказалось и руководство Альянса. А министр иностранных дел Франции уточнил, что речь якобы идет о разминировании, ремонте бронетехники, кибероперациях и производстве оружия на украинской территории. И то – в случае необходимости", – отмечает ветеран внешней разведки.

В то же время, напоминает эксперт, мы знаем, как в процессе этой широкомасштабной агрессии эволюционировала позиция Запада по предоставлению Украине тех или иных видов вооружений, бронетехники, ракет, самолетов. Сначала категорическое "нет!". Потом – "подумаем". Затем – "в этом что-то есть". И наконец согласие.

"Каждая идея проходит три этапа: отрицание, принятие, согласие. И я уверен, что после того как в Европе и США состоятся выборы определенного уровня, западный мир, евроатлантическое сообщество, если Путин не поменяет свое поведение (а похоже на то, что не поменяет), рано или поздно встанет на путь отправки в Украину военнослужащих стран НАТО. И это будет правильно. И станет залогом того, что мир избавится от конкретной опасности в лице РФ. Угрозы, которая может обернуться ядерной катастрофой, исчезновением человеческой цивилизации как таковой", – акцентирует Василий Богдан.

Он подчеркивает, что со своей стороны, украинская сторона должна максимально активизироваться, привлекать собственные ресурсы. При этом наша власть должна быть хладнокровной, взвешенной и действовать решительно как на внешней, так и на внутренней арене.

"На внутренней – максимально объединять общество, элиты ради отпора российской агрессии. Бороться с любыми дестабилизационными проявлениями, в том числе агентурной деятельностью спецслужб РФ в высших органах государственной власти и управления, в секторе безопасности и обороны. Искоренять коррупцию на всех уровнях. Тем самым давая посыл Западу, что мы реально боремся со всеми явлениями, которые не присущи демократическому обществу, – поясняет генерал. – Что касается внешней арены, тут важно дипломатично подталкивать партнеров к необходимым нам решениям. К оказанию всего спектра поддержки, необходимого, учитывая жертвы, которые несет Украина, защищая, по сути, весь демократический мир. Такой подход ускорит предоставление необходимой нам помощи. А вместе с этим – и приблизит нашу победу с деоккупацией всех своих территорий".