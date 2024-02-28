Введення військ НАТО в Україну: у Макрона дали пояснення, а в Литві зробили несподівану заяву

Генсек НАТО не підтримав ідею про введення військ в Україну

Після пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про відправку військ НАТО до України, у Парижі вирішили уточнити, про що йдеться. Влада країни не має наміру "переходити поріг войовничості".

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Подробиці повідомляє BFM TV.

Глава французького МЗС пояснив, які операції в Україні можуть вимагати військових НАТО та ЄС. "Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кібер-операції та виробництво зброї на українській території. Деякі з цих дій можуть вимагати присутності на українській території, не переходячи порогу войовничості. Нічого не можна виключати. Ця війна може закінчитися будь-якої миті, якщо Росія вирішить вивести свої війська з України ", — наголосив Сежурне.

У свою чергу, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає гідною уваги ідею французького лідера Макрона з приводу західних військ в Україні. Про це він написав у соцмережі X (Twitter у минулому — ред.,).

"Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. У часи, подібні до тих, у яких ми живемо, дуже необхідне політичне лідерство, амбіції та рішучість мислити нетрадиційно. Ініціатива вчорашньої зустрічі в Парижі заслуговує на увагу", — написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що 26 лютого в Єлисейському палаці у Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Там обговорювали допомогу Україні у війні із Росією.

Під час дискусії президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Києву. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає. Крім того, Макрон заявив, що європейські лідери повинні готуватися до можливого нападу Росії в найближчі роки.

Слід зазначити, що введення військ НАТО чи ЄС в Україну не підтримує канцлер Німеччини Олаф Шольц. Крім того, Чехія та Польща не розглядають такої можливості.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО. Так, Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

У своєю чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не веде переговорів з партнерами про використання їхніх армій у війні з Росією.

Раніше "Телеграф" писав, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з коаліцією перед самітом європейських лідерів у Парижі щодо підтримки України заявив, що окремі країни ЄС та НАТО обговорюють можливість відправлення своїх військових до України на основі двосторонніх угод.