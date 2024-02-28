Ввод войск НАТО в Украину: у Макрона объяснились, а в Литве сделали неожиданное заявление

Генсек НАТО не поддержал идею о вводе войск в Украину

После предложения президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину, в Париже решили уточнить о чем идет речь. Власти страны не намерены "переходить порог воинственности".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Подробности сообщает BFM TV.

Глава французского МИДа объяснил, какие операции в Украине могут потребовать военных НАТО и ЕС. "Я имею в виду, в частности, разминирование, кибер-операции и производство оружия на украинской территории. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия на украинской территории, не переходя порога воинственности. Ничего нельзя исключать. Эта война может закончиться в любой момент, если Россия решит вывести свои войска из Украины", — подчеркнул Сежурне.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает достойной внимания идею французского лидера Макрона по поводу западных войск в Украине. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter — ред.,).

"Судьба Европы решается на поле боя в Украине. Во времена, подобные тем, в которых мы живем, очень необходимо политическое лидерство, амбиции и решимость мыслить нетрадиционно. Инициатива вчерашней встречи в Париже заслуживает внимания", – написал Ландсбергис.

Напомним, что 26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Там обсуждали помощь Украине в войне с Россией.

Во время дискуссии президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Киеву. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует. Кроме того, Макрон заявил, что лидеры Европы должны подготовиться к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы.

Следует отметить, что ввод войск НАТО или ЕС в Украину не поддерживает канцлер Германии Олаф Шольц. Кроме того, Чехия и Польша не рассматривают такую возможность.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО. Так, Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоры со своими партнерами по применению их армий в войне с Россией.

Ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с коалицией перед саммитом европейских лидеров в Париже по поддержке Украины заявил, что отдельные страны ЕС и НАТО обсуждают возможность отправки своих военных в Украину на основе двусторонних соглашений.