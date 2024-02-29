В обход НАТО: премьер Франции прояснил, какие войска и куда именно в Украину можно было бы отправить

Франция не будет стоять сложа руки

Недавно начали распространяться мнения о возможной отправке некоторыми странами НАТО и ЕС своих армий на фронт в Украину. На фоне этого премьер Франции Габриель Атталь заявил о намерениях страны отправить войска в обход Альянса.

Об этом говорится на сайте Public Senat. По словам премьера, французские военные хотят защитить границы Украины. Они готовы улучшить противовоздушную оборону, а также обучать украинскую армию.

Предположить такое развитие событий Францию побуждает то, что никто из представителей власти не может смириться с перспективой победы России в Украине. На принципиальность в этом вопросе повлияла более жесткая позиция Москвы относительно Парижа.

"Реальность такова, что Россия является прямой и непосредственной угрозой Франции во всех отношениях", – сказал Атталь.

Премьер подчеркнул, что у Парижа пока нет конкретных планов по отправке военных в Украину. Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об этом, лишь допустил такую возможность. Ведь в начале войны Париж помогал Киеву исключительно "спальными мешками и биноклями", но затем расширил помощь и в новейшем вооружении.

Такого же мнения и государственный секретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро. По его словам, украинская армия борется не только за свою страну, но и за безопасность Евросоюза и Франции, поскольку в случае поражения Киева линия фронта неизбежно сдвинется на запад.

"Когда горит дом соседа и огонь грозит распространиться, мы не стоим сложа руки, мы встаем и реагируем", – сказал Барро.

Ранее "Телеграф" писал, что власти Франции отметили отсутствие намерения "переходить порог воинственности".