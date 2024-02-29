В обхід НАТО: прем’єр Франції прояснив, які війська і куди саме в України можна було б відправити

Франція не стоятиме склавши руки

Нещодавно почали ширитись думки про можливу відправку деякими країнами НАТО та ЄС своїх армій на фронт в Україну. На фоні цього прем'єр Франції Габрієль Атталь заявив, про наміри країни відправити війська в обхід Альянсу.

Про це йдеться на сайті Public Senat. За словами прем'єра, французькі військові хочуть захистити кордони України. Вони готові покращити протиповітряну оборону, а також навчати українську армію.

Припустити такий розвиток подій Францію спонукає те, що ніхто з представників влади не може змиритися з перспективою перемоги Росії в Україні. На принциповість у цьому питанні вплинула, жорстокіша позиція Москви щодо Парижа.

"Реальність така, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою Франції у всіх відносинах", – підкреслив Атталь.

Прем'єр наголосив, що Париж наразі не має конкретних планів щодо відправки військових до України. Він додав, що президент Франції Еммануель Макрон, говорячи про це, лише припустив таку можливість. Адже напочатку війни Париж допомагав Києву виключно "спальними мішками та біноклями", але потім розширив допомогу до новітнього озброєння.

Такої ж думки і державний секретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро. За його словами, українська армія бореться не тільки за свою країну, а й за безпеку Євросоюзу та Франції, оскільки у разі поразки Києва лінія фронту неминуче зрушить на захід.

"Коли горить будинок сусіда і вогонь загрожує поширитися, ми не стоїмо склавши руки, ми встаємо і реагуємо", – сказав Барро.

Раніше "Телеграф" писав, що влада Франції наголосила про відсутність наміру "переходити поріг войовничості".