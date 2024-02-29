НАТО може почати війну з Росією: глава Пентагону пояснив, коли це може статися

Після України Путін може взятися за країни Балтії

Якщо Україна програє повномасштабну війну з Росією, то протистояти Путіну доведеться всьому Північноатлантичному Альянсу. Глава оборонного відомства США Ллойд Остін заявив, щоб цього не допустити, Україні потрібно якнайшвидше схвалити фінансування для нової військової допомоги.

Про це глава Пентагону повідомив під час слухання Комітету збройних сил Палати представників США. Хоча слухання стосувалися насамперед госпіталізації Остіна Ллойда, про яку він заздалегідь не попередив, лунали питання і про те, наскільки сильно Україна потребує допомоги США.

Ллойд Остін наполягав на тому, що схвалення Конгресу на виділення 60 млрд доларів для військової допомоги Україні є вкрай важливим. Інакше у світі може статися безкарна ситуація, коли "одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів та нелегітимно захоплювати їхні суверенні території".

"Ми знаємо: якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться. Він продовжуватиме агресивніші дії в регіоні. А інші лідери в усьому світі, інші автократи дивитимуться на це, і вони будуть заохочені тим фактом, що це сталося, і ми не змогли підтримати демократичну державу", – додав він.

За словами глави Пентагону, у разі програшу України Путін піде з війною на країни Балтії насамперед. А там не за горами й повноцінна війна НАТО із Росією.

"Балтійські країни хвилюються, чи не стануть вони наступними. Вони знають Путіна. Вони знають, на що він здатний. І, відверто кажучи, якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО воюватиме з Росією", – сказав Ллойд Остін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які іноземні війська можуть направити в Україну в обхід НАТО. Прем’єр Франції наголосив, що французькі військові хочуть захистити кордони України.