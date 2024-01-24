Повістку може вручити роботодавець: як це має відбуватись та які обов'язки працівника

Видавати повістки керівник може лише після розпорядження ТЦК

Військовозобовʼязані чоловіки в Україні можуть отримати повістку не тільки у громадському місці та вдома, а також на підприємстві, де працюють. Адже їхні керівники мають відповідне право.

Ба більше, роботодавець має контролювати своєчасне прибуття військовозобов'язаного до місця, визначеного повісткою, але порядок такого контролю ніде не визначений. Про це пише електронна система "Ок. Кадровик".

Щоб керівник підприємства мав право виписувати повістки, він має отримати відповідне розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, а також зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб.

Як відбувається вручення повістки

Повістка для конкретного працівника приходить на адресу роботодавця, рідше її приносять працівники ТЦК. Далі керівник має вручити повістку працівнику.

Порядок дій зі сторони роботодавця наступний:

видача наказу про сповіщення працівника про те, що він зобов’язаний з’явитись до військкомату;

ознайомити працівника із цим наказом;

надіслати свій виданий наказ військкомату.

Без виконання цих дій повістку не можна вважати врученою, навіть якщо працівник її отримав. Недотримана процедура залишиться поза увагою, якщо працівник сам зʼявиться до ТЦК.

З боку працівника є два варіанти дій:

підписатись під наказом виданим йому роботодавцем, що означитиме отримання повістки й взяття на себе обов’язку з’явитись до військкомату;

відмовитись від ознайомлення з наказом, що юридично буде означати те, що роботодавець не сказав йому про повістку.

Якщо працівник відмовляється підписувати наказ, згідно з яким його повідомляють про необхідність з’явитись до військкомату, то роботодавець може скласти акт про відмову від підпису в присутності трьох осіб. За таких умов працівник буде вважатись повідомленим і знову ж таки матиме обов’язок з’явитись до військкомату.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо повістку поклали у поштову скриню.