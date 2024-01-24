Повестку может вручить работодатель: как это должно происходить и какие обязанности работника

Выдавать повестки руководитель может только после распоряжения ТЦК

Военнообязанные мужчины в Украине могут получить повестку не только в общественном месте и дома, но и на предприятии, где работают. Ведь у их руководителей есть соответствующее право.

Более того, работодатель должен контролировать своевременное прибытие военнообязанного к месту, определенному повесткой, но порядок такого контроля нигде не определен. Об этом пишет электронная система "Ок. Кадровик".

Чтобы руководитель предприятия имел право выписывать повестки, он должен получить соответствующее распоряжение от территориального центра комплектования и социальной поддержки по уведомлению военнообязанного о вызове, а также обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц.

Как происходит вручение повестки

Повестка для конкретного работника приходит на адрес работодателя, реже ее приносят работники ТЦК. Далее руководитель должен вручить повестку работнику.

Порядок действий со стороны работодателя следующий:

выдача приказа об извещении работника о том, что он обязан явиться в военкомат;

ознакомить работника с этим приказом;

прислать свой изданный приказ военкомату.

Без выполнения этих действий повестку нельзя считать врученной, даже если работник ее получил. Не соблюденная процедура останется без внимания, если работник сам явится в ТЦК.

Со стороны работника есть два варианта действий:

подписаться под приказом выданным ему работодателем, что означает получение повестки и взятие на себя обязанности явиться в военкомат;

отказаться от ознакомления с приказом, что юридически будет означать, что работодатель не сказал ему о повестке.

Если работник отказывается подписывать приказ, согласно которому его сообщают о необходимости явиться в военкомат, то работодатель может составить акт об отказе от подписи в присутствии трех человек. При таких условиях работник будет считаться уведомленным и опять же будет обязан явиться в военкомат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что делать, если повестку положили в почтовый ящик.