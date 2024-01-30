Війна – день 706: окупанти тиснуть на сході та змінюють тактику на півдні

Оперативно про головне за добу

Активні бойові дії продовжуються на більшій частині ділянок фронту, але найбільш "спекотними" напрямками залишаються Авдіївка та Мар’їнка. Також спостерігається зміна тактики росіян у південній частині України, де загарбники зробили ставку на посилене застосування ударних безпілотників. Своєю чергою, Сили оборони продовжують будувати укріплення не тільки на східному кордоні, а й у північній його частині.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 В Україні продовжується знищення іранських дронів. Один безпілотник ще літає у районі Білої Церкви. Також терористи атакували Змієвську громаду на Харківщині, де було чутно серію сильних вибухів.

00:00 Україна перебуває під атакою російських дронів. Щонайменше чотири групи БПЛА були помічені у центральних, південних та східних областях

Інформацію за 27 січня дивіться на засланні: Війна – день 703: битва за Авдіївку триває, на фронтах неспокійно

Про те, що відбувалося 28 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 704: окупанти штурмують Авдіївку та відновили атаки на Куп’янськ

Що було в Україні 29 січня — читайте за посиланням: Війна — день 705: росіяни шукають нові напрямки для атаки та продовжують обстріл міст