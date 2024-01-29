Не тільки на фронті: у ЗСУ розповіли, де готуються відбивати наступ росіян

Командування визначило ключові точки

Українські військові продовжують зводити лінії оборони на фронті та у північних областях. Ця робота триває цілодобово.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. За його словами, йдеться про загороджувальні протитанкові рови, інженерні споруди та лінії оборони.

"Цілий комплекс споруд, які будують цілодобово на всіх ключових точках, які визначило командування. Робота не зупиняється, вона ведеться і на північних кордонах", — зазначив Фітьо.

Він підкреслив, що Сили оборони мають підготовлені позиції. За словами Фітьо, вони мають стримати ворога "у разі чого".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Росії формують загони з-поміж особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ. Ними Москва вирішила укріпити кордон з Україною.