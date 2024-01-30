Столтенберг вирушив до США заради України і не тільки: що відомо

Єдиний спосіб зупинити Путіна — надати Україні зброю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з представниками адміністрації президента США Джо Байдена, законодавцями та союзниками екс-президента США Дональда Трампа. Головна мета поїздки до Америки – досягти фінансування для України у розмірі 60 мільярдів доларів.

Про це Столтенберг заявив під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє "Європейська правда". Так, 30 січня, під час свого візиту до США глава НАТО проведе зустріч із конгресменами.

"Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю на можливість обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна", – заявив Столтенберг.

Генсек НАТО впевнений, що всі члени Альянсу, зокрема США, підтримуватимуть Україну, оскільки це в інтересах безпеки НАТО. Інакше перемога російського диктатора Володимира Путіна стане трагедією для українців, а також зробить світ більш небезпечним.

"Це заохочить інших авторитарних лідерів – не лише Путіна, а й КНДР, Іран та Китай – до застосування сили. Сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань", – наголосив Столтенберг.

Він додав, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної та незалежної держави. А допомога зброєю вже дозволила країні мати великі здобутки. Зокрема, завдати великих втрат російським військам та відтіснити Чорноморський флот РФ на схід, що дало можливість Україні експортувати зерно та інші товари морем.

Столтенберг наголосив, що єдиний спосіб закінчити війну – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І єдиний спосіб досягти цієї мети – надавати Україні зброю як від США, так і від інших союзників та партнерів.

Водночас, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наслідки бездіяльності Конгресу вже помітні на полі бою в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за інформацією ЗМІ, Кувейт через посередництво Хорватії передасть Україні 100 танків М-84АВ.