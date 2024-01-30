Укр

Блинкен: Последствия бездействия Конгресса уже заметны на поле боя в Украине

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Блинкен недоволен Конгрессом Новость обновлена 30 января 2024, 03:07
Блинкен недоволен Конгрессом. Фото Белый дом

Отсутствие помощи для Украины направит плохой месседж союзникам США по всему миру

Последствия того, что Конгресс США не может принять помощь Украине уже сейчас заметны на поле боя в Украине. Они могут стать еще хуже, если конгрессмены не примут законопроект о помощи Украине в ближайшее время.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил, что могут пострадать все достижения Украины в войне и международные усилия, направленные против России.

"В случае отсутствия этого дополнительного финансирования мы пошлем важный и ложный месседж всем нашим противникам о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы и защите демократии. Последствия прекращения помощи Украине со стороны США уже сейчас можно увидеть на поле боя", – отметил он.

Блинкен добавил, что надеется на достижение консенсуса о помощи Украины как можно скорее, поскольку последствия могут стать еще хуже. Он призвал конгрессменов оказать мощную двухпартийную поддержку Киеву.

Ранее глава республиканцев в Сенате заявил, что США должны и дальше помогать Украине воевать с российскими террористами, поскольку это не благотворительность, а жизненно важный для США интерес. Военная помощь Украине напрямую отвечает национальным интересам США, поэтому она должна быть продолжена.

Представители Республиканской партии в Сенате в ближайшее время все же поддержат соглашение об усилении границы, несмотря на давление со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который по собственным интересам срывает договоренности двух партий и фактически блокирует помощь Украине. Вероятно, соглашение будет одобрено в течение ближайших двух суток.

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#США #Помощь Украине #Военная помощь Украине