Отсутствие помощи для Украины направит плохой месседж союзникам США по всему миру

Последствия того, что Конгресс США не может принять помощь Украине уже сейчас заметны на поле боя в Украине. Они могут стать еще хуже, если конгрессмены не примут законопроект о помощи Украине в ближайшее время.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он отметил, что могут пострадать все достижения Украины в войне и международные усилия, направленные против России.

"В случае отсутствия этого дополнительного финансирования мы пошлем важный и ложный месседж всем нашим противникам о том, что мы несерьезно относимся к защите свободы и защите демократии. Последствия прекращения помощи Украине со стороны США уже сейчас можно увидеть на поле боя", – отметил он.

Блинкен добавил, что надеется на достижение консенсуса о помощи Украины как можно скорее, поскольку последствия могут стать еще хуже. Он призвал конгрессменов оказать мощную двухпартийную поддержку Киеву.

Ранее глава республиканцев в Сенате заявил, что США должны и дальше помогать Украине воевать с российскими террористами, поскольку это не благотворительность, а жизненно важный для США интерес. Военная помощь Украине напрямую отвечает национальным интересам США, поэтому она должна быть продолжена.

Представители Республиканской партии в Сенате в ближайшее время все же поддержат соглашение об усилении границы, несмотря на давление со стороны бывшего президента Дональда Трампа, который по собственным интересам срывает договоренности двух партий и фактически блокирует помощь Украине. Вероятно, соглашение будет одобрено в течение ближайших двух суток.