Россия атаковала Днепр баллистикой. Много погибших и раненых (фото)
Все службы работают на месте попадания
Во вторник, 14 апреля, Россия ударила по Днепру баллистикой. Зафиксированы повреждения объекта гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие.
Как сообщает Днепропетровская ОВА, на месте работают все необходимые службы и оказывают помощь. По состоянию на 14:15 известно о четырех погибших и 25 раненых.
UPD: Уже 5 погибших в результате утреннего удара по Днепру, — ОВА. В больнице скончался 40-летний мужчина, раненный из-за вражеской атаки.
"21 человек госпитализирован. 10 – в тяжелом состоянии. У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, погибшие и раненые — это гражданские, которые ехали на авто мимо эпицентра взрыва. Мониторы сообщают, что Россия атаковала Днепр баллистической ракетой "Искандер-М". Угроза с утра фиксировалась с Таганрога.
"Все все слышали. К сожалению, есть попадание", — написал волонтер Тимофей Кучер.
На опубликованных в сети фото видно, что пострадало кафе у эпицентра взрыва и дома. Преимущественно вылетело стекло, а также побило авто людей.
Напомним, что в понедельник, 13 апреля, в Днепре раздались взрывы. Город находился под атакой "шахедов". В одном из районов поднимался огромный столб дыма.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Одесса и Сумы подверглись жестоким вражеским обстрелам вечером 10 и в ночь на 11 апреля. Россия ударила по жилым домам, были погибшие и пострадавшие.