Росія атакувала Дніпро балістикою. Багато загиблих та поранених (фото)
Усі служби працюють на місці влучання
У вівторок, 14 квітня, Росія вдарила по Дніпру балістикою. Зафіксовано пошкодження об'єкта цивільної інфраструктури, є поранені та загиблі.
Як повідомляє Дніпропетровська ОВА, на місці працюють усі потрібні служби та надають допомогу. Станом на 14:15 відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених.
UPD: Вже 5 загиблих унаслідок ранкового удару по Дніпру, – ОВА. У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку.
"21 людина госпіталізована. 10 – у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи", — йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, загиблі та поранені — це цивільні, які їхали на авто повз епіцентр вибуху. Монітори повідомляють, що Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою "Іскандер-М". Загроза зранку фіксувалась з Таганрогу.
"Всі все чули. На жаль, є влучання", — написав волонтер Тимофій Кучер.
На опублікованих в мережі фото видно, що постраждала кав'ярня біля епіцентру вибуху та будинки. Переважно повилітало скло, а також побило авто людей.
Нагадаємо, що у понеділок, 13 квітня, у Дніпрі пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою "шахедів". В одному з районів здіймався величезний стовп диму.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Одеса та Суми зазнали жорстоких ворожих обстрілів ввечері 10 та в ніч на 11 квітня. Росія вдарила по житлових будинках, були загиблі та постраждалі.