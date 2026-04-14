Росія атакувала Дніпро балістикою. Багато загиблих та поранених (фото)

Усі служби працюють на місці влучання

У вівторок, 14 квітня, Росія вдарила по Дніпру балістикою. Зафіксовано пошкодження об'єкта цивільної інфраструктури, є поранені та загиблі.

Як повідомляє Дніпропетровська ОВА, на місці працюють усі потрібні служби та надають допомогу. Станом на 14:15 відомо про чотирьох загиблих та 25 поранених.

UPD: Вже 5 загиблих унаслідок ранкового удару по Дніпру, – ОВА. У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку.

"21 людина госпіталізована. 10 – у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Дніпро

За даними прокуратури, загиблі та поранені — це цивільні, які їхали на авто повз епіцентр вибуху. Монітори повідомляють, що Росія атакувала Дніпро балістичною ракетою "Іскандер-М". Загроза зранку фіксувалась з Таганрогу.

"Всі все чули. На жаль, є влучання", — написав волонтер Тимофій Кучер.

Стовп диму після вибуху в Дніпрі

На опублікованих в мережі фото видно, що постраждала кав'ярня біля епіцентру вибуху та будинки. Переважно повилітало скло, а також побило авто людей.

Нагадаємо, що у понеділок, 13 квітня, у Дніпрі пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою "шахедів". В одному з районів здіймався величезний стовп диму.

