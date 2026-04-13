Росія вдарила по Дніпру "шахедами". Над містом здійнявся величезний гриб диму (фото, відео)

У понеділок, 13 квітня, у Дніпрі пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою "шахедів". В деяких районах вже здійнявся величезний стовп диму.

Про вибухи у Дніпрі повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними Повітряних сил, місто атакують БПЛА з південного заходу.

Після вибухів в одному з районів міста здійнявся величезний стовп диму, який нагадував гриб. Місцеві канали повідомляють, що його видно з різних куточків міста. За даними ОВА, ворог атакував Дніпровський район. Пошкоджена інфраструктура. Після атаки зайнялася пожежа.

Дим після вибуху в Дніпрі. Фото: "Телеграф"

У мережі вже публікують відео "шахедів", які пролітають над містом. Дніпрян закликають бути обережними та залишатись в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, Одеса та Суми зазнали жорстоких ворожих обстрілів ввечері 10 та в ніч на 11 квітня. Росія вдарила по житлових будинках, є загиблі та постраждалі.

Водночас з 11 до 13 квітня в Україні мало діяти "Великоднє перемир'я". Однак майже одразу Росія порушила режим тиші та обстріляла кілька міст України. На фронті тільки за вечір 11 квітня було зафіксовано 469 порушень режиму припинення вогню — це обстріли, штурми та масовані дронові атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у російських "шахедах" зафіксували зміни в складі іноземних компонентів: частина західних деталей зникає, натомість з’являється більше китайських і "свіжих" азійських складників.