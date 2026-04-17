Приоритет на уровне с Донецкой областью: где активно наступают россияне и контратакуют ВСУ

Россия пытается усилить давление и продвинуться поближе к Запорожью

Оккупанты не "замораживают" юг. Несмотря на предположение о том, что Россия якобы "жертвует" южными направлениями ради скорейшего наступления в Донецкой области, в ВСУ такие оценки не подтверждают. Никакого сворачивания активности на юге не фиксируется, напротив, противник подтягивает туда дополнительные подразделения и готовится продолжать штурмовые действия.

Что нужно знать:

РФ не уменьшает активность на юге, а подтягивает резервы

Разведка не подтверждает опрокидывание сил на восток

Запорожское направление стало одним из приоритетных для РФ

Как рассказал "Телеграфу" спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, россияне действительно перегруппировывали свои войска на позициях во время перемирия на Пасху, однако пока количество штурмов растет до периода перед праздником, а количество обстрелов, ударов дронами и авиацией остается на допасхальном уровне.

Свертывания боевой активности на юге нет

Как отметил Волошин — разведка не подтверждает перекидывание сил с юга на восток. "Напротив есть данные, о том, что несколько частей, несколько подразделений россияне перебрасывают сюда, на юг, и несколько подразделений именно из учебных центров, полигонов, которые проходили подготовку на временно оккупированных территориях. Там они развертывали такие центры, полигоны, где их боевые части проходят восстановление. Из этих частей они сейчас перебрасывают их сюда, ближе к линии фронта. И это признаки того, что они не будут снижать темп своих штурмовых действий", — говорит спикер.

В то же время, на определенных участках фронта украинские силы переходят в контратаки. По словам Волошина, также меняется ситуация на поле боя — "зеленки" становится больше, меняется видимость для дронов и тепловизоров, что также влияет на тактику.

Россиянам приходится становиться в оборону. Приходится готовить позиции и становиться в оборону. Это не общая тенденция на всем юге Владислав Волошин, спикер Сил обороны Юга

Россияне рвутся поближе к Запорожью

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев также отмечает, что якобы переброска войск на восток не соответствует действительности. На Гуляйпольском направлении, по словам эксперта, Силы обороны пытаются контратаковать на север от Гуляйполя – это Прилуки, Варваровка, Александровка. В то же время оккупационная армия атакует в районе Приморска и Степногорска.

"За последнюю неделю подразделения спецназначения ГУР Министерства обороны Украины в районе Степногорска провели ряд успешных контрмер, которые сделали невозможным дальнейшее продвижение оккупантов в этом направлении. От Степногорска до Запорожья кратчайший путь, поэтому они, соответственно, и пытаются активизировать театр боевых действий и выйти непосредственно в зону огневого поражения Запорожья с использованием ствольной артиллерии. То есть, им необходимо расстояние от 10 километров", — говорит Снегирев.

Степногорск на карте/ Скриншот deepstatemap

Враг стягивает резервы

По данным Снегирева, именно на Запорожское направление передислоцированы подразделения 120-й дивизии морской пехоты – это Балтийский флот и 40-й отдельной бригады морской пехоты – это Тихоокеанский флот. "Резервы передислоцируются как с оккупированных территорий Запорожской области, это направление Мелитополя, Мариуполя, так и соответственно территории временно оккупированного Крыма", — говорит Снегирев.

Эксперт оценивает, что в Запорожском направлении наоборот, происходит усиление боевых действий. Одновременно с тем, россияне пытаются наступать западнее и северо-западнее Гуляйполя — по линии Верхняя Терса – Гуляйпольское. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, контратакуют Железнодорожное, Гуляйпольское, Зеленое, Прилуки.

Верхняя Терса и Гуляйпольское на карте/ Скриншот deepstatemap

"В настоящее время Запорожское направление рассматривается оккупантами как одно из приоритетных, так же как и Донецкое", — резюмирует Снегирёв. Однако есть и менее приоритетное для россиян направление — Александровское, где также ведется успешное контрнаступление Сил обороны. "Сама ситуация в Днепропетровской области использовалась как фактор военно-политического давления, то есть угроза создания буферных зон, с возможностью создания прецедента так называемого "обмена территорией". То есть речь шла о том, что продвижение в Днепропетровской области должно было быть ограничено глубиной максимум до 10–15 километров, и это должно было, по мнению россиян, создать предпосылки для обмена временно оккупированных территорий Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей на районы Донецкой области, которые находятся под контролем сил обороны Украины", — пояснил ситуацию Снегирев.

Что известно о ситуации на юге

Международные обозреватели, Институт изучения войны отмечает, что российское военное командование, вероятно, сейчас выводит силы из стратегических резервов. В то же время основным стремлением РФ на юге называют удержание позиций и попытку подойти к Запорожью на расстояние артиллерийских ударов.

По данным Генштаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов — это окрестности Железнодорожного, Гуляйполя, Староукраинки, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки, Заречного и Цветкового. На Ореховском направлении боевых столкновений не фиксировались.

Карта боевых действий на Гуляйпольском направлении/ Генштаб ВСУ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что города Донецкой области, к которым приближается фронт, постепенно превращаются в руины. Бои идут уже в считанные километры от постоянно под огнем россиян Дружковки.