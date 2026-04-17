Россия выбрала главное направление наступления? Куда враг перебрасывает силы и какая сейчас ситуация на фронте (карты)
Оккупанты жертвуют южными позициями ради быстрого захвата Донецкой области
Главная задача россиян сейчас как можно быстрее продвигаться на Покровском направлении и в сторону Константиновки. Чтобы бросить на этот участок больше сил, на юге враг перейдет в глухую оборону.
Что нужно знать:
- Армия РФ вынужденно выбирает пассивную защиту на Херсонщине и на Запорожье для экономии живой силы
- Зафиксировано скрытое подтягивание техники из района Бердянска для усиления давления возле Константиновки
- Наблюдается подготовка россиян к переходу в оборону и продолжению войны
Такую оценку ситуации на фронте высказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ. Россияне использовали для переброски войск "пасхальное перемирие".
Для этого противник использовал "пасхальное перемирие", чтобы открыто сформировать и перебросить колонны бронетехники из Бердянского направления на север Донецкой области, поскольку ресурсов для одновременного давления на всех участках фронта им явно не хватает, — сказал Романенко
Он добавил, что из-за роста потенциала ВСУ и невозможности добиться быстрых результатов, Кремль вынужден планировать боевые действия на годы вперед. Так называемые "z-блоггеры" уже готовят россиян к переходу в оборону на Херсонском и Запорожском направлениях.
Впервые за пять лет они официально допускают возможность перехода к обороне. Пропагандисты отдают себе отчет, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия придется свернуть, переходя к позиционным боям, чтобы сосредоточить все ресурсы в Донецкой области. При этом их планы наглядно демонстрируют готовность продолжать войну в текущем и даже в следующем году, – резюмировал генерал-лейтенант в отставке
Что происходит на фронте — данные Генштаба ВСУ
По информации Генерального Штаба ВСУ, в последние дни наибольшая активность врага фиксируется на Покровском направлении. На Константиновском направлении по сравнению с Покровским атак меньше.
В то же время, по сравнению с Донетчиной, на фронте в Запорожской и Херсонской областях интенсивность вражеских атак меньше. Например, 16 апреля на Покровском направлении враг совершил 26 атак, на Краматорском — две. На Александровском направлении (на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей) оккупанты осуществили три атаки.
На Гуляйпольском направлении (Запорожская область) произошло девять атак оккупантов. На Приднепровском направлении (Херсонщина) враг совершил три безрезультатных штурмовых действия.
Что говорят аналитики Deepstate
По оценке аналитиков Deepstate, россияне накапливают силы в Мирнограде и прорываются на Гришино. Кроме того, по данным Deepstate, продолжаются чрезвычайно интенсивные бои в районе Гуляйполя.
Там были определенные продвижения, враг не останавливается, накапливает свои ресурсы, а Запорожье становится одним из приоритетных направлений противника. Россиянам удалось накопить там ресурсы, за счет которых они оказывают сильное давление.
Напомним, эксперты объяснили "Телеграфу", с какой целью Кремль объявил "пасхальное перемирие". Политологи считают это пиар-шагом и тактическим сигналом для США.