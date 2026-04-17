Россия выбрала главное направление наступления? Куда враг перебрасывает силы и какая сейчас ситуация на фронте (карты)

Оккупанты жертвуют южными позициями ради быстрого захвата Донецкой области

Главная задача россиян сейчас как можно быстрее продвигаться на Покровском направлении и в сторону Константиновки. Чтобы бросить на этот участок больше сил, на юге враг перейдет в глухую оборону.

Что нужно знать:

Армия РФ вынужденно выбирает пассивную защиту на Херсонщине и на Запорожье для экономии живой силы

Зафиксировано скрытое подтягивание техники из района Бердянска для усиления давления возле Константиновки

Наблюдается подготовка россиян к переходу в оборону и продолжению войны

Такую оценку ситуации на фронте высказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ. Россияне использовали для переброски войск "пасхальное перемирие".

Для этого противник использовал "пасхальное перемирие", чтобы открыто сформировать и перебросить колонны бронетехники из Бердянского направления на север Донецкой области, поскольку ресурсов для одновременного давления на всех участках фронта им явно не хватает, — сказал Романенко

Он добавил, что из-за роста потенциала ВСУ и невозможности добиться быстрых результатов, Кремль вынужден планировать боевые действия на годы вперед. Так называемые "z-блоггеры" уже готовят россиян к переходу в оборону на Херсонском и Запорожском направлениях.

Впервые за пять лет они официально допускают возможность перехода к обороне. Пропагандисты отдают себе отчет, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия придется свернуть, переходя к позиционным боям, чтобы сосредоточить все ресурсы в Донецкой области. При этом их планы наглядно демонстрируют готовность продолжать войну в текущем и даже в следующем году, – резюмировал генерал-лейтенант в отставке

Что происходит на фронте — данные Генштаба ВСУ

По информации Генерального Штаба ВСУ, в последние дни наибольшая активность врага фиксируется на Покровском направлении. На Константиновском направлении по сравнению с Покровским атак меньше.

Ситуация на Покровском направлении на карте deepstate

В то же время, по сравнению с Донетчиной, на фронте в Запорожской и Херсонской областях интенсивность вражеских атак меньше. Например, 16 апреля на Покровском направлении враг совершил 26 атак, на Краматорском — две. На Александровском направлении (на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей) оккупанты осуществили три атаки.

Ситуация в Краматорском районе на карте deepstate

На Гуляйпольском направлении (Запорожская область) произошло девять атак оккупантов. На Приднепровском направлении (Херсонщина) враг совершил три безрезультатных штурмовых действия.

Ситуация в районе Гуляйполя на карте deepstate

Ситуация в Херсонской области на карте deepstate

Что говорят аналитики Deepstate

По оценке аналитиков Deepstate, россияне накапливают силы в Мирнограде и прорываются на Гришино. Кроме того, по данным Deepstate, продолжаются чрезвычайно интенсивные бои в районе Гуляйполя.

Там были определенные продвижения, враг не останавливается, накапливает свои ресурсы, а Запорожье становится одним из приоритетных направлений противника. Россиянам удалось накопить там ресурсы, за счет которых они оказывают сильное давление.

