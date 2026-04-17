Росія обрала головний напрямок наступу? Куди ворог перекидає сили і яка зараз ситуація на фронті (карти)

Окупанти жертвують південними позиціями заради швидкого захоплення Донецької області

Головне завдання росіян зараз — якомога швидше просуватися на Покровському напрямку та в бік Костянтинівки. Щоб кинути на цю ділянку більше сил, на півдні ворог перейде до глухої оборони.

Армія РФ вимушено обирає пасивний захист на Херсонщині та Запоріжжі задля економії живої сили

Зафіксовано приховане підтягування техніки з району Бердянська для посилення тиску біля Костянтинівки

Спостерігається підготовка росіян до переходу в оборону та продовження війни

Таку оцінку ситуації на фронті висловив засновник благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в ефірі телеканалу FREEДОМ. Росіяни використали для перекидання військ "великоднє перемир’я".

Для цього противник використав "великоднє перемир’я", щоб відкрито сформувати та перекинути колони бронетехніки з Бердянського напрямку на північ Донецької області, оскільки ресурсів для одночасного тиску на всіх ділянках фронту їм явно не вистачає, — сказав Романенко

Він додав, що через зростання потенціалу ЗСУ та неможливість досягти швидких результатів, Кремль змушений планувати бойові дії на роки вперед. Так звані "z-блогери" вже готують росіян до переходу в оборону на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Вперше за п’ять років вони офіційно допускають можливість переходу до оборони. Пропагандисти усвідомлюють, що на Запорізькому та Херсонському напрямках активні дії доведеться згорнути, переходячи до позиційних боїв, щоб зосередити всі ресурси на Донецькій області. При цьому їхні плани наочно демонструють готовність продовжувати війну в поточному і навіть у наступному році, — резюмував генерал-лейтенант у відставці

За інформацією Генерального Штабу ЗСУ, останніми днями найбільша активність ворога фіксується на Покровському напрямку. На Костянтинівському напрямку порівняно з Покровським, атак менше.

Водночас порівняно з Донеччиною, на фронті у Запорізькій та Херсонській областях інтенсивність ворожих атак менша. Наприклад, 16 квітня на Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак, на Краматорському — дві. На Олександрівському напрямку (на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей) окупанти здійснили три атаки.

На Гуляйпільському напрямку (Запорізька область) відбулося дев’ять атак окупантів. На Придніпровському напрямку (Херсонщина) ворог здійснив три марні штурмові дії.

За оцінкою аналітиків Deepstate, росіяни накопичують сили у Мирнограді та прориваються на Гришине. Крім того, за оцінками Deepstate тривають надзвичайно інтенсивні бої в районі Гуляйполя.

Там були певні просування, ворог не зупиняється, накопичує свої ресурси, а Запоріжжя стає одним з пріоритетних напрямків для противника. Росіянам вдалося накопичити там ресурси, коштом яких вони здійснюють сильний тиск.

