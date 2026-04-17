Дніпро атакували дрони. Що було під ударом та чи є постраждалі (фото і відео)

В місті працювала ППО

В Дніпрі пролунали вибухи близько 6-ї години ранку у п'ятницю, 17 квітня. Росія атакувала місто безпілотниками.

Про наслідки атаки поінформував глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Через ворожу атаку виникла пожежа, вогнеборці вже локалізували її. Пошкоджене транспортне підприємство. Попередньо, минулося без постраждалих.

Про вибухи повідомили місцеві Telegram-канали. Після них в обласному центрі виникло задимлення. О 5:45 Повітряні Сили України попередили про БпЛА курсом на Дніпро з південно-західного напрямку.

По російських безпілотниках працювали Сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, є збиття.

Збиття дрона над Дніпром

Місце збиття ворожого безпілотника

Попередній російський удар по Дніпру забрав п'ять життів

У вівторок, 14 квітня, Росія вдарила по Дніпру балістикою. Ворог атакував цивільну інфраструктуру, загинули п'ятеро людей. Ще 25 жителів обласного центру постраждали. Біля епіцентру вибуху постраждала кав'ярня та будинки. Переважно повилітало скло, а також побило авто людей.

Атака на Україну в ніч на 16 квітня

Минулої ночі Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Харкові, Черкасах та ще кількох містах. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Було зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БПЛА на 26 локаціях. Усього ворог застосував 703 цілі, з них збито/придушено 667. За даними мера столиці Віталія Кличка, в Києві постраждали 45 осіб, 26 людей було госпіталізовано до лікарень. Загинуло четверо людей, серед яких — 12-річний хлопчик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакувала Дніпро "шахедами" 13 квітня. Виник величезний стовп диму.