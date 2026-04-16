Загинула дитина, кількість поранених зростає. Усі подробиці масованої атаки Росії на Україну (фото, відео)

Поранення отримало 4 медики, які надавали домогу в столиці

У ніч на 16 квітня Росія задала комбінованого масованого удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Харкові, Черкасах та ще кількох містах. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

"Телеграф" зібрав усі деталі ракетної атаки вночі 16 квітня. Зауважимо, що Росія використала балістичні ракети, ймовірніше, "Іскандер-М", крилаті ракети та "шахеди".

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БПЛА на 26 локаціях. Усього ворог застосував 703 цілі, з них збито/придушено 667.

Рух повітряних цілей 16 квітня

Статистика повітряних цілей, якими атакували Україну

Наслідки атаки на Київ

У Києві вночі лунали потужні вибухи через удари балістикою з півночі. Також місто атакували "шахеди".

UPD: Мер столиці Клично повідомив, що кількість постраждалих зросла до 45 осіб, 26 людей наразі госпіталізовані до лікарень. Загинуло четверо людей, серед яких — 12-річний хлопчик.

За даними ДСНС, відомо про 5 загиблих, серед них дитина, 21 людина постраждала внаслідок російського обстрілу.

За даними КМВА, зафіксовано наслідки атаки в кількох районах столиці. Зокрема:

У Подільському, Оболонському, Дніпровському та Деснянському районах – влучання та падіння уламків, пожежі, пошкодження житлових і нежитлових будівель. Є часткові руйнування, зокрема приватного будинку, людей рятували з-під завалів;

районах – влучання та падіння уламків, пожежі, пошкодження житлових і нежитлових будівель. Є часткові руйнування, зокрема приватного будинку, людей рятували з-під завалів; В Оболонському районі під час повторного обстрілу постраждали 4 медики.

Наслідки атаки на Київ. Фото: місцеві канали

Станом на 06:15 відомо про двох загиблих та 18 постраждалих. У Подільському районі після атаки зафіксовано руйнування будинків та пожежа.

"За попередніми даними відомо про загибель дитини внаслідок російського обстрілу (…) Кількість постраждалих зросла до 18 людей, серед них дитина", — йдеться у повідомленні голови КМВА Тимура Ткаченка.

Наслідки атаки на Дніпро

У Дніпрі приблизно о 2:30 ночі пролунало кілька потужних вибухів. Місто атакували балістикою, пізніше також фіксувались удари "шахедами".

UPD: В ОДА повідомили, що троє людей загинули, 34 дістали поранень внаслідок атаки.

За даними Олександра Ганжи, голови Дніпропетровської ОДА, ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі. Спалахнули пожежі на кількох локаціях, пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок.

"Двоє людей загинули, 27 дістали поранень через нічну ворожу атаку на Дніпро.14 постраждалих в лікарні. П'ятеро з них у важкому стані. У місті горять житлові будинки, гаражі, автівки. Пошкоджений навчальний заклад", — додали в ОДА.

Наслідки атаки в інших містах

Також вночі вибухи лунали в Харкові, Одесі, Черкасах та Сумах. За даними начальника Харківської ОДА Олега Синєгубова, у Індустріальному районі зафіксовано "прильот" во дворі біля багатоповерхового будинку. Спалахнули цивільні автомобілі. У Немишлянському районі внаслідок ворожого удару постраждали 66-річний чоловік та 77-річна жінка.

В Одесі, за данини місцевих каналів, зафіксовано влучання. Над містом здійнявся стовп диму.

UPD: В Одесі вже восьмеро загиблих внаслідок російських ударів цієї ночі. За даними ОВА, місто атакували в кілька "хвиль" за допомогою як ракет, так і дронів. Щонайменше 12 осіб постраждали.

За даними Одеської ОВА, внаслідок атаки відомо про шістьох загиблих людей. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога.

"Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон. Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району", — йдеться у повідомленні.

